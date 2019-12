Le pagelle di Lukaku - Lavora come un mulo. Ma Smalling ha la meglio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Serata non semplice quella vissuta ieri sera a San Siro dal centravanti belga Romelu Lukaku. "Si mangia il vantaggio subito. Poi lavora come un mulo distribuendo inviti ai gol: inevasi", scrive il 'Corriere della Sera che gli ha dato un 5.5. Lo stesso voto arriva da 'Tuttosport', che s'è focalizzato sul duello col suo ex compagno di squadra: "Ha spesso la peggio nel duello con l'amico Smalling". Sulla stessa falsariga il 'Corriere dello Sport', per il quale è stato il peggiore in campo: "Una sfida di muscoli fino alla fine con Smalling dalla quale esce sconfitto".

Questo infine il giudizio di TMW: "Perde ai punti il tanto discusso duello con Smalling, che gli giganteggia sopra, come del resto Mancini. Attivo sugli errori in impostazione della Roma: prima Mirante gli nega il gol, poi i compagni non sfruttano le sue sponde".

Le pagelle di Lukaku

TMW 6

Gazzetta dello Sport 5.5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5.5

Corriere della Sera 6

La Repubblica 5.5

Fcinternews 6