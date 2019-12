Per TMW, Mario Pasalic è "quasi ovunque e si dimostra professionista degli inserimenti piombando come un falco sulla punizione di Malinovskyi". Tuttosport sottolinea il suo "francobollarsi a Stepanenko prima di realizzare la rete della sicurezza", mentre la Gazzetta si concentra sulla sua posizione in campo: "all'inizio trequartista che potrebbe subito cambiare la serata, finisce mediano".

LE PAGELLE DI MARIO PASALIC

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7