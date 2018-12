© foto di Federico Gaetano

Non si ferma più Fabio Quagliarella. Il capitano della Sampdoria ha sbloccato il punteggio mettendo in rete un invito a nozze di Nicola Murru. Non solo, tanta legna nel momento in cui la sua squadra soffriva per gli attacchi della Lazio. Un vero leader dentro e fuori dal campo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere della Sera: 6.5

Tuttosport: 6.5

Il Secolo XIX: 6.5