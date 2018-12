© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata in chiaroscuso per Cristiano Ronaldo in quel di Berna. Detto che da un fenomeno del suo calibro ci si attende sempre il colpo ad effetto, la magia, le valutazioni sulla sua prestazione si dividono fra chi pone l'accento sulle note positive e chi, invece su quelle negative. "Non è evidentemente il miglior Ronaldo ma di fatto fa l'assist per il gol di Dybala e prende pure un palo nel finale" scrive TMW nelle sue pagelle, mentre La Stampa spiega il suo 5 scrivendo "Si divora di tutto e di più. Fino ad annullare il 2-2 con un fuorigioco sciocco".

Le pagelle di Cristiano Ronaldo

TuttoMercatoWeb.com - 6

La Gazzetta dello Sport - 5,5

Tuttosport - 6

Corriere dello Sport - 5,5

Corriere della Sera - 6

La Repubblica - 5

La Stampa - 5

TuttoJuve.com - 5,5