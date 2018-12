© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita più sentita per lui, un gol che lo ha fatto sorridere ma che dall'altra parte gli avrà fatto certamente anche un po' male. Khouma Babacar non ha festeggiato il gol alla sua Fiorentina ma per certi versi si è sicuramente fatto rimpiangere dalla sua ex squadra, anche se nella giornata di ieri è tornato al gol Simeone. Il senegalese ha comunque fatto il suo, segnando il quarto gol in campionato in questa stagione. Peccato per il black out dei neroverdi negli ultimi dieci minuti che ha vanificato tutto ciò che di buono era stato fatto nella prima parte della sfida contro i viola.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6

QS: 6,5