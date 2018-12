© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima un tiro al volo di poco alto, poi un sinistro sul secondo palo deviato in angolo da Donnarumma. Andrea Belotti non è riuscito a dare la zampata decisiva nella sfida contro il Milan e il giorno dopo c'è il grande rammarico di una vittoria sfumata che avrebbe portato i granata a -1 dal quarto posto. La sua prestazione è stata per certi versi positiva ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, per vederlo tornare a essere quel centravanti che insidiava i più forti ai vertici della classifica marcatori della Serie A.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 7