Le pagelle di Bentancur: il primo a uscire. Rimandato all'esordio

Il turn over di Allegri gli ha dato una chance ma Rodrigo Bentancur non l'ha sfruttata. La Juventus ha battuto il Frosinone allo Stirpe ma il centrocampista è stato uno dei peggiori in campo tra i bianconeri: poca brillantezza, un cartellino giallo e una sostituzione inevitabile. Serve di più per mettere in crisi il proprio tecnico nelle settimane che verranno.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5