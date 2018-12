© foto di Federico Gaetano

Prestazione positiva per Domenico Berardi nella sfida del Mapei Stadium tra il suo Sassuolo e l'Udinese e anche se il gol non è arrivato il talento nerovarde ci ha provato dall'inizio alla fine. Soltanto il muro eretto da Nicola e dai giocatori bianconeri gli ha impedito di essere decisivo per la vittoria degli emiliani ma se continuerà così potrà dire la sua in futuro, anche in questo campionato, trascinando la formazione di De Zerbi in alto in classifica e facendo il definitivo salto di qualità che tutti si aspettano da tanto tempo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5