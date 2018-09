Le pagelle di Borini: ruolo non suo. Più che un falso nove

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain out, Patrick Cutrone a mezzo servizio e Fabio Borini in versione falso nove che però di centravanti ha veramente poco. Esperimento da non riprovare quello relativo all'ex Roma come prima punta: mai pericoloso, quasi sempre fuori posizione, per una serata che tutto il Milan deve dimenticare e lui ancora di più. Non è possibile additargli tutte le colpe ma qualcosa in più era certamente lecito aspettarsi.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5