Un altro gol, l'ottavo in campionato, per una vittoria importantissima dell'Empoli contro il Bologna. Francesco Caputo è sempre più l'anima del club toscano e sta dimostrando di essere un giocatore sempre più importante per centrare la salvezza. Ancora una volta decisivo con la sua rete, ancora una volta freddo nello sbloccare il risultato. Prezioso sempre: lotta, si batte, fa sponde e crea spazi. Beppe Iachini ha un vero bomber e se lo coccola a dovere, visto che la permanenza in Serie A passerà soprattutto delle sue reti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

QS: 7