Le pagelle di Ciciretti: ectoplasma, la miglior condizione è lontana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Debutto complicato, difficile, sofferto, per Amato Ciciretti, che a Napoli ritrova gli ex compagni (per poco) e non brilla, complice una condizione che non può essere quella ottimale dopo tante settimane passate ai box. Il Parma non gira e questo non lo aiuta, ma lui stesso non aiuta la squadra: tocca pochissimi palloni, lo si vede soprattutto al momento del cambio.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Corriere della Sera: voto 4,5

Tuttosport: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5