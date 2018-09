Le pagelle di Di Francesco: caos Roma. Avventura al capolinea?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma non vince più, la crisi è aperta e sul banco degli imputati c'è soprattutto Eusebio Di Francesco, che non sta riuscendo a trovare la quadra in questo inizio di stagione dei giallorossi. Tanti, troppi, cambi di gara in gara, di settimana in settimana, e il risultato è impietoso, visto che sono soltanto cinque i punti raccolti in altrettante gare, due nelle ultime quattro. Servirà un cambio di passo già da mercoledì contro il Frosinone, anche perché nel prossimo weekend ci sarà il derby e poi di nuovo la Champions. Se le cose non dovessero migliorare il tecnico rischierebbe seriamente il posto in panchina.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5

Vocegiallorossa.it: 4. Voleva vedere il fuoco ma non trova neanche un cerino. La Roma è fiacca, imprecisa, molle. Perde con troppa facilità. La sua avventura in giallorossa sembra al capolinea.