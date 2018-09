Le pagelle di Dybala: non in versione 'Chi l'ha visto?' ma quasi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti si aspettavano molto da lui ma le aspettative sono state disattese anche nella serata di ieri allo Stirpe contro il Frosinone. Partita da dimenticare per Paulo Dybala e Massimiliano Allegri non può sorridere. Praticamente sempre fuori dal gioco e da uno come lui ci si aspetta sempre la giocata che possa risolvere la gara. I giorni migliori arriveranno ma per il momento, con giocatori molto più in forma di lui, non merita forse di partire dal primo minuto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5