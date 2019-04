© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuele Giaccherini è uno dei pochi giocatori che può illuminare il triste finale di stagione che attende il Chievo Verona. Nonostante il rigore sbagliato nella ripresa, la sua è una prestazione sopra la media che avrebbe potuto essere ancora migliore nel caso in cui l'arbitro avesse convalidato il pari siglato nella prima frazione. TMW, al di là del 5 in pagella, scrive: "La classe non ha età". Anche il Corriere di Verona trova del positivo nella sua prestazione: "Vero che va a sprazzi ma quando l'estro lo sostiene, illumina". La Gazzetta dello Sport è più dura per l'errore dal dischetto: "Fallisce malamente" anche se il voto è di poco al di sotto della sufficienza. Di Carlo può aggrapparsi solo a lui per chiudere la stagione in modo dignitoso, un errore non cambia il valore sopra la media dello stesso giocatore.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere di Verona: 5,5