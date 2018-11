Le pagelle di Gomez: gestisce e fa muovere le punte, arriva anche il gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gioca per i compagni, inventa e cerca più volte anche la gloria personale: il Papu Gomez la trova al 93' per la gioia dei fantacalcisti che lo hanno comprato in estate e che recentemente ha fatto un po' arrabbiare. Da dietro, gestisce e fa muovere le sue punte infilando sempre il pallone giusto: l'Atalanta gira a memoria e i risultati ora rispecchiano il valore della rosa.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7,5

Corriere dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 8