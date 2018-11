Le pagelle di Handanovic: San Samir non basta, ne salva almeno 4

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più volte decisivo, non può nulla sulle incornate di Mancini e Djimsiti e sul capolavoro di Gomez. E’ senza dubbio il migliore dei suoi: Samir Handanovic vive un pomeriggio di grazia ma non riesce ad ottenere neanche un punto per la sua Inter. San Samir ne prende quattro ma ne evita altrettanti coi suoi riflessi portentosi: qualcuno lo aveva messo in discussione?

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 8

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5

FcInterNews.it: voto 7