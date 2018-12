Le pagelle di Higuain: 50 giorni senza gol, troppo lontano dalla porta

© foto di PHOTOVIEWS

Pochissimi sprazzi da campione vero. Un paio di tiri in porta poco pericolosi e una serpentina nella ripresa non sono abbastanza per regalargli la sufficienza piena su nessuno dei maggiori quotidiani/portali. Continua il periodo negativo per l'attaccante argentino, a secco ormai dallo scorso 28 ottobre, ben 52 giorni. La squadra crea poco, così è costretto spesso ad abbassarsi per cercare palloni giocabili. Risultato: la sua presenza nell'area di rigore, il suo habitat naturale, è molto limitata e negli ultimi 16 metri non riesce a incidere.

La Gazzetta dello Sport 5

Il Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5

Tuttomercatoweb.com 5

Milannews.it 5,5

Corriere della Sera 5