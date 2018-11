Le pagelle di Ilicic: sbaglia due gol e si "gioca" l'otto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se non sbagliasse due gol già fatti sarebbe da otto: i due assist rimettono a porto la pagella, con tanti ringraziamenti a Mancini e Dijmsiti. Per il Corriere della Sera il match è piegato ai piedi di Josip Ilicic, che fa la differenza allargandosi e dandi filo da torcere in più di una occasione alla difesa di Spalletti. Da quando è tornato a pieno regime sono quattro vittorie su quattro: solo un caso?

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7,5

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 7