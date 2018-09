Le pagelle di Immobile: doppietta e vittoria. La Lazio ritrova il bomber

© foto di Insidefoto/Image Sport

Servono i suoi gol alla Lazio e nel pomeriggio di ieri all'Olimpico ne sono arrivati ben due. Ciro Immobile ha ricominciato a macinare, dopo un'astinenza, in campionato, che durava dalla prima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha ritrovato il suo bomber e anche il sorriso, con la sua Lazio che ha 9 punti in classifica seppur non avendo ancora dato il meglio di sé. Con un Immobile così le cose miglioreranno ancora.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7