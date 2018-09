Le pagelle di Insigne: al centro del Napoli. Il bomber di Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro gol in cinque partite e il Napoli ha il suo bomber, almeno per quel che riguarda questo inizio di campionato. Lorenzo Insigne ha messo a segno la sua prima doppietta stagionale contro il Torino e ha regalato tre punti molto importanti ad Ancelotti, che può sorridere e non può certo rinunciare a lui. Punto fermo del neo tecnico partenopeo e anche Mancini deve puntare su di lui per far ripartire la Nazionale italiana.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 8