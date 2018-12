© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per lui era una sorta di derby, visto il suo trascorso con la maglia della Lazio, e cosa c'è di meglio se non sbloccarlo con un gol. Keita Balde è sempre più decisivo per l'Inter e dopo la doppietta della settimana scorsa contro il Frosinone è arrivato un altro gol molto importante che ha dato il là allo spettacolare 2-2 dell'Olimpico. Spalletti potrà contare sempre di più su di lui e a fine gara gli sarà venuto anche un po' di rimorso per non averlo inserito prima contro il Tottenham. Resta il fatto che il senegalese è l'arma in più dell'attacco nerazzurro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6