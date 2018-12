Le pagelle di Kluivert: finalmente il gol, la continuità e la freddezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente la prima rete in Serie A, dopo la gioia in Champions: utile per trovare fiducia, Justin Kluivert deve dare ora continuità. Leggiadria, velocità, freddezza, precisione: così il Corriere dello Sport giudica la prova dell'olandese, mentre Tuttosport è durissimo. Sei per l'autore di gol e assist, mentre fioccano le insufficienze in casa Roma nonostante il ritorno al successo dei giallorossi contro il Genoa.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

VoceGialloRossa.it: 7