© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alban Lafont continua a non convincere fino in fondo e anche nella sfida di ieri contro il Sassuolo c'è del suo sia nel primo che nel terzo gol. Prima il cross respinto malissimo che ha portato al vantaggio dei neroverdi con Duncan, poi il tiro dalla lunghissima distanza di Sensi che lo ha sorpreso, visto che non è andato neanche vicino a sfiorarlo. Il francese è giovane, è vero, ma se la Fiorentina non vince dal 30 settembre le colpe sono anche sue, per un acquisto estivo che per il momento non sembra essere di quelli azzeccati al 100%.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

QS: 5