Le pagelle di Mandzukic: garanzia per Allegri, per lui tanti palloni pesanti

Sul cross di Alex Sandro schiaccia tutto e tutti, implacabile. Pressing, movimento e possesso, l'avversario diretto Rodriguez è letteralmente sovrastato. Per Mario Mandzukic solita prova di grande sostanza e anche il gol che sblocca la sfida contro il Milan: dominante sulle palle alte, per Allegri è una garanzia che non sa smettere di essere utilissimo.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

TuttoJuve.com: voto 7