© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gol e un assist, in questa partita sono i numeri che parlano per lui. Fortunato in occasione dell'1-0, eppure si trova sempre al posto giusto. Per Arek Milik il 2019 si apre con un gol, anche se non con una prestazione scintillare, con tutto il Napoli che non brilla nella sfida contro il Sassuolo di Coppa Italia. Nella ripresa arriva anche l'assist per l'accorrente Fabian Ruiz.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli.net: 7