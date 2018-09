Le pagelle di Musacchio: serata no. Caldara ha la strada spianata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Caldara non è stato convocato per la sfida contro l'Atalanta e per Mateo Musacchio, quella contro i nerazzurri, era un'altra occasione per convincere Gattuso a puntare su di lui anche nelle prossime settimane. Occasione che il difensore ex Villarreal non ha però sfruttato, soprattutto nel secondo tempo, quando l'ingresso in campo di Duvan Zapata ed Emiliano Rigoni ha cambiato in negativo la sua serata.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 6