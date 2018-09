Le pagelle di Pasalic: niente idee e sostituzione inevitabile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partita da dimenticare in quello che è stato il suo primo stadio in Italia. Mario Pasalic non ha dato dispiaceri alla sua ex squadra, il Milan, e la sua partita a San Siro è durata soltanto 45 minuti, giusto il tempo per far notare a tutti la mancanza di idee nel ruolo di trequartista. Un intero tempo trascorso a vagare tra le linee, serve sicuramente di più per poter essere un titolare in questa Atalanta.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5