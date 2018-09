Le pagelle di Piatek: ancora lui, altro gol per eguagliare Sheva

© foto di Federico Gaetano

Krzysztof Piatek non smette di segnare, non smette di stupire e anche se il Genoa ha perso per ben 4-1 contro la Lazio il bomber polacco si è ripetuto ancora. Quinto gol in quattro giornate di Serie A (il Grifone deve recuperare la prima contro il Milan) e Piatek sempre a segno, in ogni gara disputata, tra campionato e Coppa Italia. In tutto sono nove le sue reti, sommando le due competizioni, e la sensazione è che chiunque dovrà vedersela con lui, un vero e proprio cecchino in area di rigore. Eguagliato il record di Shevchenko.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5