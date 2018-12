Le pagelle di Piatek: buona la prima con Prandelli. Undicesima gioia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima con Cesare Prandelli è stata buona per Krzystof Piatek che è tornato a segnare, anche se sono su calcio di rigore. Dopo i due realizzati in Coppa Italia è arrivato anche quello del pareggio contro la SPAL, in un momento davvero difficile, vista l'espulsione in avvio di Criscito e il gol di Petagna. Il polacco spera di continuare il suo cammino da capocannoniere con il nuovo allenatore e come si dice spesso: chi ben comincia è a metà dell'opera.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 7