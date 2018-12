© foto di Federico Gaetano

Ancora una prova incolore, ancora una prestazione da 'Chi l'ha visto?'. Marko Pjaca non dà cenni di vita e la sostituzione all'intervallo sa tanto di ennesima bocciatura stagionale. E pensare che alla vigilia in molti pensavano che quella contro il Sassuolo potesse essere la partita giusta per il suo rilancio, vista anche l'assenza dap primo minuto, per problemi fisici, di Federico Chiesa. Serve di più, serve che il croato torni a essere quel giocatore che aveva fatto fare uno sforzo economico alla Juventus, perché altrimenti il rischio è che Pioli inizi seriamente a rinunciare sempre a lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

QS: 4

FirenzeViola.it: 4,5