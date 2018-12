Le pagelle di Rigoni: non sfrutta l'occasione, Ilicic è un'altra cosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La svirgolata con cui partecipa al gol di Zapata è più frutto del caso che della sua tecnica: per Emiliano Rigoni un'altra prova senza acuti, mancando l'occasione di convincere Gasperini a dargli più spazio con la squalifica di Ilicic. Fuori partita per l'intero primo tempo, l'argentino cerca il risveglio nella ripresa ma in questo momento non riesce a essere incisivo come lo era a inizio stagione.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5