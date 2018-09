Le pagelle di Ronaldo: al posto giusto nel momento giusto. Decisivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Ronaldo decisivo con il gol del vantaggio a meno di 10 minuti dalla fine della partita vinta dalla Juventus contro il Frosinone, al terzo gol stagionale con la maglia dei bianconeri. Il rosso rimediato in Champions League è già un lontano ricordo per il portoghese che dopo essersi sbloccato è tornato subito a segnare in campionato. CR7 è ancora lontano dall'essere devastante ma sicuramente si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto in un momento molto caldo della serata dello Stirpe.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5