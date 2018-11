Le pagelle di Schick: gol e applausi, basta il gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non segnava da aprile e all'Olimpico c'era più di un mugugno all'annuncio della sua presenza in formazione, ma Patrik Schick riesce a trasformarli in applausi. Al primo dolore muscolare esce, con Di Francesco che teme ricadute più di tipo emotivo che fisico. Se il compito di un centravanti è segnare tanto basta: nella sua prestazione di rilevante c'è poco altro.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5

VoceGiallorossa.it: voto 6,5