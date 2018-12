© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol molto bello e una prestazione in cabina di regia convincente. Stefano Sensi ha messo ordine nel centrocampo del Sassuolo nella sfida contro la Fiorentina e al minuto numero 80 ha segnato la rete che sembrava aver chiuso la partita. Peccato per il black out finale dei neroverdi che hanno vanificato una bella prova facendosi riprendere dai viola, ma resta la prestazione positiva del centrocampista che sta migliorando con il passare del tempo e che presto entrerà in mezzo a molte voci di mercato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5