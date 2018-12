Le pagelle di Simeone: gol, dito indice, scuse. Un pomeriggio intenso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine dei 90 minuti la sua partita sarà fatta di un assist (per Mirallas) e un gol. Si conferma dopo la rete contro il Sassuolo, anche se sottoporta sbaglia almeno in altre due occasioni. Evitabile il gesto polemico nei confronti dello stadio dopo la rete. Per Giovanni Simeone un pomeriggio molto intenso che segna però il suo ritorno al gol davanti ai suoi tifosi. In fase conclusiva può fare ancora molto meglio, ma il nervosismo di certo calerà dopo questi due gol.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FirenzeViola.it: 7