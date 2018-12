Le pagelle di Zaniolo: irrinunciabile per DiFra, da falso nove così così

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ruolo di falso nove è complesso, ma lui ci mette voglia: per Nicolò Zaniolo ormai la crescita è costante tanto da vedersi all'interno della stessa gara. Di Francesco non rinuncia mai a lui e ne ha fiducia al tal punto da schierarlo costantemente fuori ruolo. Contro il Genoa gioca la solita gara generosa, si adatta come può alla posizione chiesta da Di Francesco, ma sbaglia in occasione del 2-1 del Genoa. Quando cambia ruolo migliora il suo gioco sostanzialmente.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

VoceGialloRossa.it: 6,5