Le pagelle di Zapata: tripletta da ex. Giornata da incorniciare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Decisivo come non mai, davanti ai suoi ex tifosi. Duvan Zapata è stato il grande protagonista della vittoria dell'Atalanta contro l'Udinese e la sua tripletta è stata fondamentale per la classifica dei nerazzurri. Nel post gara Gasperini lo ha esaltato e se riuscirà a trovare la vera continuità gli orobici potranno puntare anche alla zona Champions League, visto che fino a questo momento hanno sempre convinto pur non avendo però avere un attaccante davvero prolifico sotto porta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

QS: 7,5