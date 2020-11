Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina: Rebic al posto di Ibra nell'attacco rossonero

▪ Milan-Fiorentina - Domenica, ore 15.00 al Giuseppe Meazza, 9^ giornata di campionato

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Milan 20 punti, Fiorentina 8 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL MILAN - Dopo il turnover in Europa League tornano dal primo minuto Calabria e Romagnoli in difesa, mentre a centrocampo Kessie farà coppia con Bennacer. In attacco Hauge in ballottaggio con Diaz per una maglia da titolare a sinistra, mentre a destra le quotazioni di Saelemaekers sono in netta risalita, con Castillejo che rischia l'ennesima panchina di questo inizio di stagione. Rebic ancora punta con l'assenza di Ibrahimovic e Leao, mentre in panchina toccherà a Bonera in attesa di buone notizie da Pioli e Murelli.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Tanti dubbi accompagnano Prandelli verso Milano: non su portiere - rientra Dragowski dopo aver lasciato posto a Terracciano in Coppa Italia - o difesa, che dovrebbe essere la stessa vista a Udine. Questione modulo: l'idea è 4-3-3. In mezzo Duncan e Borja Valero scalpitano, ma il terzetto dovrebbe includere Amrabat e Castrovilli mezzali più Pulgar play. Davanti incertezza sulle condizioni di Ribery e Callejon: pronti comunque Kouame, Montiel o il rientrante Montiel in caso di forfait. Da non escludere neanche il cambio modulo. Di punta sfida Cutrone-Vlahovic: possibile la grande chance all'ex di turno dal 1', col serbo poco in palla.