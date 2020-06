Le probabili formazioni di Torino-Parma: Meitè titolare, D'Aversa ha il dubbio Gervinho

Finalmente la ripresa: la Serie A torna, non dal vivo ma in televisione, in ossequio a tutte le accortezze indicate dalle autorità nella lotta al Coronavirus. E in Italia si torna a respirare aria di normalità, almeno per quello che si riguarda lo sport più amato del paese. Ma prima della ripartenza "ufficiale", i quatto recuperi rimandati al momento dello stop e che vedranno in campo Torino e Parma. Le ultime sulla gara del Grande Torino (fischio d'inizio sabato alle 19.30), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL TORINO - Tra uomini e sistema di gioco, Longo sta valutando più opzioni. Di sicuro, alcune pedine andranno riadattate: sulle fasce e in mediana, infatti, gli uomini sono contati e c’è chi dovrà sacrificarsi in un ruolo non suo. Come Bremer, provato terzino sinistro, o Berenguer, pronto all’occorrenza ad agire da mezzala. Prende quota il 4-4-2, il 3-4-3 resta il piano B, non tramonta nemmeno il 3-5-2: sarà un Toro camaleontico. La certezza, ovviamente, sarà Belotti, o insieme a Zaza o con due esterni veloci come Edera e Berenguer.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa non ha un undici tipo ma si affida alle sue certezze: Sepe in porta e linea a quattro formata da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo iniziano i ballottaggi, con tanta concorrenza. Probabile rivedere il trio che nel girone di ritorno si era imposto come titolare, con Kucka mezzala destra e i due registi Brugman ed Hernani a giocare vicini. Davanti, la condizione fisica di Gervinho è un’incognita, per cui al momento pare partire leggermente più indietro: possibile vedere Kurtic, indispensabile dal suo arrivo, largo a sinistra, con Kulusevski esterno destro, pronto ad accentrarsi e Cornelius centravanti.