Le ultime su Bologna-Torino: Iago Falque torna titolare in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino va a Bologna per continuare la risalita in classifica e per dare un minimo di continuità ad un percorso che fino ad ora ha riservato alti e bassi alla formazione granata. Per il Bologna un discorso che vale fino ad un certo punto, specie per i problemi offensivi che la squadra di Inzaghi ha palesato fino ad oggi. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Calabresi-Danilo-Helander dietro, con Paz che rimane la prima alternative al momento. Ballottaggio Nagy-Pulgar in regia, sicuri Dijks e MBaye sugli esterni, Svanberg e Dzemaili interni, in attacco Santander probabilmente con Falcinelli, in ballottaggio con il rientrante Palacio. Di certo l'argentino non potrà giocare novanta minuti.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Dijks, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Mbaye; Santander, Falcinelli.

De Silvestri si riprende il suo posto sulla fascia destra a Bologna. Davanti torna Iago Falque al fianco di Belotti, Zaza invece è sofferente per il problema al polpaccio sinistro che lo ha tenuto fuori anche in Nazinlae. Rincon è rientrato solo giovedì dagli impegni col Venezuela e potrebbe riposare, Soriano farà il trequartista.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Baselli, Aina; Soriano; Falque, Belotti.