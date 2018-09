Le ultime su Cagliari-Milan: Caldara rischia una nuova panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un giorno dopo il termine della squalifica per doping, potrebbe tornare dal 1' Joao Pedro nel Cagliari di Rolando Maran. Il tecnico studia infatti un posto per il brasiliano, in ballottaggio con Ionita per la gara di domenica sera, ore 20:30, contro il Milan di Gennaro Gattuso. Sau-Farias è l'unico altro dubbio per l'ex tecnico del Chievo per una maglia al fianco di Pavoletti. Nel Milan, invece, rischia ancora la panchina Caldara: Musacchio è in pole per una maglia in difesa al fianco di Romagnoli, retroguardia che sarà completata da Calabria e da Laxalt o Rodriguez. Da valutare se sarà disponibile Cutrone, tridente comunque certo con Higuain al centro, Suso e Calhanoglu ai suoi fianchi.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric (Cigarini), Barella; Ionita (Joao Pedro); Sau (Farias), Pavoletti.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio (Caldara), Romagnoli, Laxalt (Rodriguez); Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.