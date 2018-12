Le ultime su Fiorentina-Empoli: i probabili undici della gara

© foto di Giacomo Morini

Emergenza totale per la Fiorentina: Milenkovic, Edimilson e Veretout sono out per squalifica. Dabo non è al top e la sensazione è che Norgaard giocherà da regista dall'inizio, all'esordio dal primo minuto. In difesa Laurini come terzino destro, Gerson si può rivedere come interno di centrocampo. Davanti la delusione Pjaca potrebbe essere relegato in panchina nel derby fiorentino: spazio a Mirallas nel tridente. Nell'Empoli non è al top l'ex Pasqual ma è recuperato Antonelli. In mediana Acquah o Traorè, sta bene Krunic che aveva accusato un fastidio al ginocchio.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Norgaard (Dabo), Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas (Pjaca).

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah (Traoré), Bennacer, Krunic, Antonelli (Pasqual); La Gumina, Caputo.