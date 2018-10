Le ultime su Frosinone-Empoli: Ciano più due punte, Longo audace

© foto di Federico Gaetano

Dopo la beffarda sconfitta con il Torino, il morale in casa Frosinone è ai minimi storici anche se Longo continua ad essere saldo sulla panchina dei ciociari: il tecnico si affiderà ad un 3-4-1-2 molto offensivo per la sfida all'Empoli, un dentro-fuori che potrebbe essere decisivo per i gialloazzurri. Nell'Empoli Andreazzoli deve coniugare gioco con risultati, si affiderà ancora a Caputo. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Longo continua nella strada del 3-4-1-2 con Ciano fantasista alle spalle di Ciofani e Campbell: in mezzo più Maiello che Cassata, pronto a entrare nella ripresa e candidabile anche in posizione di trequartista. In difesa spazio a Goldaniga, Salamon e Brighenti nel trio difensivo.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Brighenti; Zampano, Chibsah, Maiello, Molinaro; Ciano; Campbell, Ciofani.

Rientrano Antonelli e Pasqual mentre saranno indisponibili Veseli e Mchedlidze. Davanti spazio a La Gumina con Caputo, mentre Zajic agirà da trequartista dietro il duo. A centrocampo spazio a Krunic, Capezzi e Acqua, mentre Bennacer godrà di un turno di riposo.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Krunic, Capezzi, Acquah; Zajc; La Gumina, Caputo.