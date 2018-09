Le ultime su Frosinone-Juve: Allegri ribalta la formazione allo Stirpe

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima contro prima, testa coda per chiudere la giornata di Serie A tra Frosinone e Juventus. I padroni di casa giocheranno con un 3-5-2 con gli esterni bloccati, Zampano e Molinaro, per trasformare la retroguardia praticamente a cinque. Davanti ancora Perica, poi Ciano è insidiato da Campbell. Out Ardaiz e Soddimo, Capuano è in vantaggio su Krajnc per completare la difesa con Goldaniga e Salamon. Nella Juventus, senza Douglas Costa squalificato (ma anche infortunatosi in Champions League a Valencia), profondo turnover per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sfiderà l'undici di Moreno Longo con Perin tra i pali, in mezzo scalpita Bentancur per prendere il posto di Matuidi. Dietro, out Barzagli e De Sciglio, possono riposare sia Bonucci che Chiellini, lasciando posto a Benatia e Rugani. Davanti alte le chance di vedere Dybala dall'inizio, potrebbe rifiatare Mandzukic col tridente completato da Bernardeschi e da Cristiano Ronaldo, unico certo di un posto dal 1' allo Stirpe.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano (Krajnc); Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Maiello, Molinaro; Perica, Campbell (Ciano).

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Rugani, Benatia (Chiellini), Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur (Matuidi); Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi (Mandzukic).