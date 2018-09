Le ultime su Frosinone-Samp: tanti dubbi dal 1' per Giampaolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cerca il riscatto il Frosinone in campionato, con Moreno Longo che ci proverà nella gara di sabato sera contro la Sampdoria: 3-5-2 con Perica certo titolare in attacco. Al suo fianco Ciano in vantaggio sul recuperato Campbell. Superati i problemi fisici per Zampano e Molinaro, titolari sugli esterni, ballottaggio dietro tra Brighenti e Goldaniga. In mezzo scalpita ancora Cassata, lui o Maiello dal 1' col recuperato Hallfredsson e Chibsah. Nella Samp, tegole per Marco Giampaolo: out Praet e Saponara, la sensazione è che ci saranno Linetty o Jankto e Ramirez al loro posto. Conferma per Ekdal in cabina di regia, dietro invece Tonelli, Colley e Andersen si giocano le due maglie al centro della retroguardia con Bereszynski e Murru terzini davanti ad Audero.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti (Goldaniga), Salamon, Krajnc; Zampano (Ghiglione), Chibsah, Hallfredsson, Maiello (Cassata), Molinaro; Ciano (Campbell), Perica.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley (Tonelli), Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty (Jankto); Ramirez; Quagliarella, Defrel.