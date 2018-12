Le ultime su Frosinone-Sassuolo: i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli unici dubbi di Longo per la gara contro il Sassuolo riguardano il reparto avanzato: la sensazione è che sarà ancora 3-4-2-1 con Ciofani unica punta e Pinamonti che lo incalza, con Ciano e uno tra Campbell e Cassata sulla trequarti. Beghetto ha di fatto conquistato a tutti gli effetti il posto da titolare sulla corsia sinistra mentre su quella del Sassuolo non è certa la presenza di Rogerio: De Zerbi deve ancora chiarire il dubbio tattico, possibile il passaggio alla difesa a tre con Magnani dal 1'. Sensi scalpita per esserci, in una sfida senza Djuricic e Boateng. L'ex cesenate è in ballottaggio con Locatelli.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell (Cassata); Ciofani (Pinamonti).

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio (Magnani in caso di 3-5-2); Bourabia, Sensi (Locatelli), Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco.