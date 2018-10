Le ultime su Inter-Milan: un solo dubbio per Gattuso. Abate o Calabria?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

69 vittorie da una parte e 64 dall'altra, ma anche 64 pareggi nella storia tra Inter e Milan. Dal 1909 a oggi, 109 anni di scontri tra le due formazioni milanesi, la bilancia pende dalla parte dei nerazzurri soprattutto per quanto riguarda le gare in Serie A. In quanto a reti totali, anche qui, l'equilibrio è di quelli impressionanti. 256 a 258 è la storia di due squadre sempre sulla cresta dell'onda e l'una contro l'altra. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del nono turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend:

Un solo ballottaggio in casa Milan, con Gattuso che deve decidere tra Abate e Calabria per il ruolo di terzino destro: il primo è in grande condizione e reduce da due settimane di allenamento intense a Milanello, il secondo ha guidato alla vittoria l'Under 21 a Vicenza confezionando anche un assist. Per il resto 4-3-3 già deciso, con Donnarumma tra i pali e ancora Romagnoli-Musacchio al centro della difesa. Biglia regista tra Kessié e Bonaventura, davanti Calhanoglu e Suso ai lati di Higuain.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Calhanoglu, Higuain, Suso.