Le ultime su Inter-Udinese: i probabili undici della gara

© foto di PHOTOVIEWS

Possibile ritorno di De Vrij nella difesa dell'Inter, reduce dal tonfo Champions. L'olandese dovrebbe giocare nel 4-2-3-1 con Skriniar in mezzo alla retroguardia, più Vrsaljko che D'Ambrosio come terzino destro: l'italiano è in ballottaggio con Asamoah sulla sinistra. Non ci sarà Vecino, verso il recupero Nainggolan ma la sensazione è che ci sarà sempre Joao Mario dal 1' sulla trequarti. Viaggia verso il recupero Behrami nell'Udinese: sarà ancora 3-5-2 per i friulani con De Paul a supporto di Lasagna. Verso il recupero Barak ma Mandragora e Fofana agiranno come interni di mediana. Sempre out Samir: nella difesa a tre ancora spazio a Troost-Ekong.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah (D'Ambrosio); Brozovic, Gagliardini; Politano (Keita), Joao Mario, Perisic; Icardi.

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora (Barak), D'Alessandro; De Paul, Lasagna.