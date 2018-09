Le ultime su Juve-Sassuolo: CR7 sì. Dybala e Pjanic in panchina?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Turn-over Champions in vista per la Juventus. Gara di domenica contro il Sassuolo, le certezze si chiamano Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Sarà 4-3-3 o 4-2-3-1 per Massimiliano Allegri? Scalpitano Dybala e Douglas Costa, dovrebbe però giocare Bernardeschi. I primi due potrebbero così giocare in Europa insieme a CR7, dunque la sensazione è che sarà mediana a tre con Bentancur in luogo di Pjanic in cabina di regia, Khedira e Matuidi ai suoi fianchi. Occhio alle sorprese in difesa: Alex Sandro e Cancelo terzini favoriti ma si candidano sia De Sciglio che Cuadrado. Nel Sassuolo, invece, Roberto De Zerbi dovrebbe ripartire dal 4-3-3 con Lirola e Rogerio sugli esterni, Magnani e Ferrari al centro nonostante il recupero di Marlon. L'alternativa è la difesa a tre, con Sensi fuori e il brasiliano titolare in retroguardia. Davanti, invece, Babacar o Di Francesco e da qui dipenderà anche la posizione di Boateng.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (Cancelo), Bonucci (Rugani), Chiellini, Alex Sandro (Cuadrado); Khedira, Bentancur (Pjanic), Matuidi (Dybala); Bernardeschi (Douglas Costa), Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi (Marlon); Berardi, Babacar (Di Francesco), Boateng.