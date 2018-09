Le ultime su Samp-Inter: Giampaolo e Spalletti, due undici di dubbi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'1-1 nel recupero infrasettimanale contro la Fiorentina, torna in campo la Sampdoria in casa contro l'Inter, reduce dalla vittoria di San Siro col Tottenham nella prima giornata valida per la fase a gironi della Champions League 2018/2019. Tornano Tonelli e Praet, sempre out Saponara: sulla trequarti, dunque, è emergenza visto che il ballottaggio tra Caprari e Ramirez è a rischio per condizioni fisiche non al top di entrambi: c'è la possibilità di vedere il belga Praet in quella posizione dall'inizio. Dietro spazio per Colley insieme all'ex Napoli, nessun dubbio davanti con Defrel-Quagliarella in tandem nell'undici di Marco Giampaolo. Luciano Spalletti, invece, ha tantissimi dubbi dopo la gara contro gli Spurs: out Vrsaljko, ci sarà D'Ambrosio in difesa. Recuperato Lautaro ma andrà in panchina, spazio ancora a Nainggolan sulla trequarti dietro a Icardi. Tanti i ballottaggi: da Dalbert-Asamoah passando per Brozovic-Vecino-Gagliardini in lotta per le due maglie. Poi la trequarti: più Candreva e Perisic che Politano e Keita ma solo la rifinitura di domani scioglierà gli ultimi dubbi del tecnico di Certaldo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley (Andersen), Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez (Caprari, Praet), Quagliarella, Defrel.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert (Asamoah); Vecino, Brozovic (Gagliardini); Candreva (Politano), Nainggolan, Perisic (Keita); Icardi.